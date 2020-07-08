فجر السعيد: هذا أسوأ ما أكتبه اليوم عن " ناصر الدويلة"

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الحكم

ناصر الدويلة

الاستئناف

فجر السعيد

السجن سنة

أعربت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عن أسفها على الحكم الصادر اليوم على المحامي والبرلماني الكويتي السابق ناصر الدويلة

وقالت السعيد : " من أسوأ الأخبار اللي أكتبها للأسف .. محكمة الاستئناف تقضي بحبس ناصر الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية «الإساءة للسعودية» ... الله يفك عوقك يابوعلي"ز

وأضافت السعيد : " خطاك السو بوعلي وانشاء الله براءة.. الله يبعد عنك كل شر".

وكان الدويلة قد كتب على حسابه في تويتر :" أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ضدي والذي قضى : براءة المتهم من تهمة الاساءة للعلاقات مع السعودية و حبسي سنه عن جنحة الحملات الإعلامية وإساءة استعمال الهاتف . و هذا الحكم الصادر في بحبسي في جنحة سنطعن عليه بالتمييز و نحن نشيد بقضاء الكويت مهما اختلفنا مع الأحكام والحمد لله".

وتساءل أحد المتابعين قائلا : أستاذة فجر وش فيك مسرع ما غيرتي رأيك في الدويلات ؟ولا وش الفرق بين ناصر ومبارك".


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