ضحايا الفيزياء.. انتحار طالبة ثانوي بالحبة القاتلة في الشرقية

08 يوليه 2020 - 02:09 م

أقدمت فتاة في التاسعة عشرة من عمرها، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، على الخلاص من حياتها؛ بعدما تناولت حبة سامة من مبيدات حفظ الغلال، لتفارق الحياة داخل منزل أسرتها بقرية العصايد التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، فيما أفادت التحريات الأولية بأن الفتاة كانت تخشى من نتيجة امتحان مادة الفيزياء.





البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على "دينا.م.ال.ع" 19 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، جثة هامدة داخل منزل أسرتها بقرية "العصايد" التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.



