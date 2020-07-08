تطورات جديدة بمحاكمة سما المصري بتهمة سب ريهام سعيد

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قضايا وحوادث

سما المصري
سما المصري

متابعات- الدويني فولي

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قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار مروة هشام بركات، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد إلى 22 يوليو الجارى.
وحضرت المتهمة مرتدية الكمامة الطبية، وتم إيداعها داخل قفص الاتهام، وحضر المحامي مينا ناجي، محامي سما المصري، جلسة المحاكمة وطلب أجل للاطلاع.

وفي وقت سابق، وكان المحامي شعبان سعيد، وكيلا عن الإعلامية ريهام سيعد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري بتهمة السب والقذف وتمت إحالته لنيابة شمال القاهرة التي تولت التحقيق في الواقعة.

وقال "سعيد" في بلاغه رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وأضاف مقدم البلاغ، أن “المصري” وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

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