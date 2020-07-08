» هيثم الحريري يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أكد النائب هيثم الحريري شفاءه من فيروس كورونا المستجد بعد فترة علاج دامت أسبوعين.

وكتب الحريري عبر صفحته الرسمية في "فيس بوك": "الحمد لله والشكر لله الذي أتم عليا وعلي ابني ياسين بنعمة الشفاء، بفضل الله وبفضل دعواتكم المخلصة كل كلمات الشكر والتقدير والمحبة لا تكفي لحضراتكم جميعًا الاتصالات والرسائل التي لم تنقطع علي مدي 15 يوما منذ بداية الإصابة، كانت نعم العون والسند علي مرور هذه المحنة ربنا يقدرني ويجعلني دائما عند حسن ظنكم بي ويعينني ويقدرني علي خدمتكم ورد حقكم وأفضالكم عليا".