بعد إعلان منافسته.. ترامب لزوج كيم كارداشيان : فات الأوان

08 يوليه 2020 - 01:51 م

في تطورات مثيرة في منافسة الانتخابات الأمريكية، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان مغني الراب كاني ويست زوج النجمة الأمريكية كيم كاردشيان بأنه مثير جدا للهتمام.

وقال ترامب لصحفي البيت الأبيض إن ويست قد يفعل ذلك، وأنه في حال فعل ذلك ستكون تجربة لما قد يحصل بعد 4 سنوات.

وأضاف ترامب أنه قد يكون فات الأوان على ويست للتسجيل كمرشح في بعض الولايات المتحدة وأنه يفتقر إلى الأسس لحملة انتخابية الآن.

وكان ويست قد ظهر في مقابلة لمجلة فوربس نشرت اليوم أنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

وأضاف في مقابلته: أنا أخلع القبعة الحمراء" في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.

وتابع قائلا : "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز".

يذكر أن ويست وهو من أشد مؤيدي ترمب كان قد أعلن السبت الماضي أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

وكتب على صفحته حينها :" "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أميركا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا.. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة ".