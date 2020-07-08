محمد وزيري يفشل في إثبات الزواج.. و هيفاء وهبي: الحمد لله

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات- الدويني فولي

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زواج

هيفاء وهبي

إثبات

محمد وزيري

كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تفاصيل جلستها مع مدير أعمالها محمد وزيري، الذي قدم مؤخرا وثيقة زواج مدعي زواجهما، عقب المشكلات التي جمعتهما حيث اتهمته الأخيرة بسرقتها. 

وأضافت "وهبي" عبر تويتر: "اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة إللي أخينا لجألها ليغصبني أنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".  

وتابعت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق إلى أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم، الحمد الله". 

وجاء ذلك بعدما حررت الفنانة محضرًا مؤخرًا، عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيري.

حيث اتهم ياسر قنطوش، محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكات هيفاء وهبي بعدما عملت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

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