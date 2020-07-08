لاعبو الأهلي يجرون المسحة الطبية الثالثة

08 يوليه 2020 - 12:48 م

أجرى لاعبو فريق الأهلى المسحة الطبية الثالثة عقب نهاية المران الأول الذى أقيم فى الثامنة والنصف صباح اليوم، الأربعاء على ملعب التتش؛ استعداداً لاستكمال منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى المسحة الطبية الثالثة وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان الأهلى قد أجرى مسحتين طبيتين قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.

فيما أجرى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى مسحة كورونا صباح اليوم، للاطمئنان على سلامته قبل قيادته التدريبات.