» أول تعليق لرونالدو بعد الهزيمة المذلة أمام ميلان

08 يوليه 2020 - 12:23 م

أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خيبة أمله بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدها فريقه أمام مضيفه ميلان (2-4)، أمس الثلاثاء في الدوري الإيطالي.





ونشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بزملائه في يوفنتوس، وأرفقها بتعليق: "لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن سنرفع رؤوسنا وسنستمر في العمل".





ورغم خسارة يوفنتوس، فقد تمكن رونالدو من ترك بصمته في المباراة، بتسجليه الهدف الثاني لليوفي، عزز به موقعه في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، رافعا رصيده إلى 26 هدفا، مقابل 29 هدفا، لمتصدر القائمة، شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.



