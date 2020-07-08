«المثلوثى» يصل القاهرة اليوم للانضمام للزمالك

08 يوليه 2020 - 11:27 ص

يصل التونسى حمزة المثلوثى، ظهير أيمن الصفاقسى التونسي، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، من أجل إتمام إجراءات انتقاله للفارس الأبيض.

ومن المقرر أن يصل اللاعب برفق زميله فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض.

ووقع المثلوثي على عقود انتقال لنادى الزمالك، ومن المقرر أن يخضع المثلوثى للكشف الطبى من أجل إنهاء إجراءات انضمامه لنادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه التونسى.

جدير بالذكر أن الفريق الأبيض سوف يبدأ معسكره المغلق غدا، الخميس، الذي سوف يستمر لمدة أسبوعين.