ابنة عمر الحريري تكشف مفاجأة عن مرض والدها وخلافه مع عادل إمام

08 يوليه 2020 - 11:20 ص

كشفت نجلة الفنان الراحل عمر الحريري عن تفاصيل مثيرة حول لا مرض والدها، وطبيعة علاقة الفنان عادل إمام بوالدها وتواصله معه في فترة مرضه الأخير.

ونفت الفنانة ميريت الحريري، أية خلافات أشيع وقوعها بين والدها والفنان عادل إمام.

وأضافت ميريت، خلال برنامج شارع النهار على قناة النهار :" عمر ما كان فيه خلاف بين والدي والفنان عادل إمام .. مافيش حاجه اسمها عشان هو ماكملش تمثيل معاه يكون فيه خلاف، والدي اشتغل معاه مسرحيتين " الواد سيد الشغال وشاهد ماشفش حاجة".

وتساءلت في ردها على مزاعم خلاف بين والدها والفنان عادل إمام: " مين قال الفنان عادل إمام لم يزر والدي وقت المرض، ماحدش يعرف أن والدي عيان أنا الوحيدة اللي كنت عارفة، 4 سنين والدي بيتعالج من السرطان في العظام وأنا بس اللي أعرف ولا والدي نفسه، لأني حبيت أنه يفضل قوي وكان كبير في السن.. فمين اللي كان هيزوره؟".

وأشارت إلى أن الفنان عادل إمام كان مايقولوش غير يا أستاذ، والناس اللي قالت إنه مجاش العزاء هو ماكنش موجود في مصر كلمني من الأردن وكان بيصور مسلسل " ناجي عطا لله" وكلمني أستاذ رامي إمام كمان".

وعن وصية والدها تقول ميريت إنه أوصاني: "أوعي في يوم من الأيام تحطيني في موقف أخجل منه، ماتغلطيش ولو أنت سايقة العربية واتسحبت رخصتك مش هجبهالك، وعمري ما اتسحبت رخصتي الحمدلله، وكانت جملته دي خط أحمر".

كما نفت مساعدة والدها لها في مجال الفن، فلم يكن يرضى بالواسطة في التمثيل، واعتمدت على نفسي وبدأت مسيرتي.