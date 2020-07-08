» الصين تفرض عقوبات على مسئولين أمريكيين لهذا السبب

08 يوليه 2020 - 10:57 ص

قررت الصين، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين، على خلفية موقف واشنطن بشأن التبت.





وقالت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إنها ستفرض قيودًا على تأشيرات مسئوليين ومواطنين أمريكيين بسبب موقفهم تجاه التبت.





وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين بأن بكين لن تسمح بتدخل أجنبي في شئون التبت.





وجاءت هذه الخطوة في انتقام واضح ضد القيود الأمريكية على بعض المسؤولين الصينيين، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن واشنطن ستفرض قيودا على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية الوضع فى التبت.



