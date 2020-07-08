صندوق النقد: مصر قادرة على إحداث طفرة.. وبرنامجها الاقتصادي إيجابي

08 يوليه 2020 - 10:54 ص

أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج مصر الاقتصادي، حيث تحدث عن آثاره الإيجابية.

وقالت أوما راماكريشنان رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت له آثار إيجابية في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أوما راماكريشنان، في مداخلة عبر برنامج زووم الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل استعادة عافيتها.

وتابعت: مصر قادرة على مواجهة آثار جائحة كورونا والحفاظ على معدلات النمو، معربة عن توقعها بزيادة نسبة النمو في مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%.

كما أوضحت أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادي ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن هناك فارقا بين ظروف حصول مصر على القرض في 2016، وما يحدث حاليا، مؤكدة أن مصر أظهرت عملية إصلاح وسياسات ساهمت في تقليل الدين العام.

وعن القرض القادم لمصر من صندوق النقد الدولي قالت إنه سيحدث حوله مراجعة مع الحكومة المصرية، مضيفة أن الاقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن جائحة كورونا أثرت على كل الدول وبعد انتهائها ربما يمكن السيطرة على الدين العام.