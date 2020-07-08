زوج كيم كارداشيان يظهر في تحدٍ جديد لترامب

08 يوليه 2020 - 10:13 ص

في تصريحات جديدة لمغني الراب الأمريكي كاني ويست – زوج النجمة الأمريكية كيم كارداشيان- قال إنه لم يعد يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأكد في مقابلة لمجلة فوربس نشرت اليوم أنه دخل سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية للفوز به.

وأضاف في مقابلته: أنا أخلع القبعة الحمراء" في إشارة لقبعات البيسبول الحمراء التي تحمل شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" والتي أصبحت شعارا مميزا لحملة ترامب الانتخابية.

وتابع قائلا : "مثل أي شيء فعلته طوال حياتي .. أنا أقوم بذلك كي أفوز".

وكان ويست وهو من أشد مؤيدي ترمب قد أعلن السبت الماضي أنه سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة عام 2020.

كما كتب على صفحته حينها: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. أترشح لرئاسة الولايات المتحدة ".