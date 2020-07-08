هجوم ضد "الجنايني" والسبب محمد صلاح

08 يوليه 2020 - 10:09 ص

شن الثنائي خالد بيومي المحلل الرياضي الشهير، وهيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، هجوما ضد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم؛ بسبب اختياراته للتشكيل الأفضل- من وجهة نظره- مستبعدا الدولي المصري محمد صلاح.

وكتب المحلل الفني خالد بيومي عبر حسابه على "تويتر": "رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كتب المنتخب التاريخي لمصر مفيش فيه أهم وأعظم لاعب في تاريخ مصر محمد صلاح.. للأسف دول مشجعين".

كما كتب فاروق في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أي تشكيل تاريخي لمنتخب مصر لا يتواجد فيه محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية".

وتابع: "وكذلك الحضري وأبو تريكة، هو نوع من أنواع العبث لا يستحق معه الجدال أو النقاش".

وكان الجنايني خلال استضافته عبر قناة "النهار" قد اختار أفضل 11 لاعبًا في تاريخ مصر، والتي جاء من ضمنها محمود الخطيب، وغياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي.