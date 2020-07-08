» هل ينتقل كورونا من جثة المتوفى؟.. الصحة العالمة تكشف

08 يوليه 2020 - 09:56 ص

هل ينتقل فيروس كورونا من جثث الموتى للبشر؟ طرأ هذا السؤال على أذهان الجميع منذ بداية تفشي فيروس كورونا وارتفاع نسب الوفيات بسببه، والطريقة التي يتم التعامل بها مع المتوفى بكورونا.





العديد من أسر المتوفين وجدت صعوبة في تغسيل الشخص المتوفى بكورونا، كذلك المستشفيات تقوم بإجراءات خاصة جدا للتعامل مع المتوفى وتغسيله ووضعه في كفن مزود بعدة طبقات ثم يضعونه في الغطاء الأسود لمنع نقل العدوى.





فرغم وفاة المريض، إلا أن الفيروس قد يظل نشطا وينتقل إلى الأسطح وما حوله وقد يستمر أياما، لذا يمكن نقل العدوى بسهولة إذا تم الاقتراب من المتوفى أو تقبيله كما يفعل الكثيرون.





كما أن المصاب بعد وفاته تصبح جميع خلايا جسمه ميتة، وبالتالي يتوقف فيروس كورونا عن التكاثر ويموت الفيروس بالجسم في غضون يومين، فالأمر ليس خطيرا ولكن في الساعات الأولى من وفاة المصاب بكورونا يجب التعامل معه بحذر لتجنب نقل العدوى بأي شكل.





وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن هذا الأمر منذ ارتفاع وفيات كورونا، وأكدت أن الجثث لا تكون معدية لكن ما حولها هو محل الخطر.