» مدينة سعودية تحقق أعلى درجة حرارة في العالم

08 يوليه 2020 - 09:43 ص

حققت مدينة في دولة عربية أعلى درجة حرارة في العالم في موسم "مربعانية القيظ".





وبحسب موقع قناة العربية السعودية، وصلت درجة الحرارة في مدينة الأحساء شرقي المملكة إلى 50 درجة، الاثنين الماضي.





وأشار الموقع إلى أن درجة الحرارة العالية ساهمت في التأثير على الحياة اليومية للمدينة، وأصبح الظل هو الملاذ الوحيد من حدة أشعة الشمس، بينما حظرت وزارة الموارد البشرية العمل في ساعات معينة من النهار.





ونقل الموقع عن أفنان الملحم، المختصة بعلم المناخ في جامعة الملك فيصل، قولها إن"الأحساء تتعرض في هذه الأوقات من السنة لموجات الحر بسبب إحاطة الأحساء برمال الجافورة من ثلاث جهات ومن المعروف أن الرمال تكتسب الحرارة أسرع من المسطحات المائية".





وأضافت: "بذلك تجلب الكتل الهوائية الحارة والجافة بمساعدة رياح البوارح الشمالية التي تثير الأتربة".



