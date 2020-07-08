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عودة بيع المقايضة.. علاج ومأكولات مقابل فساتين أطفال بدولة عربية

الحياة السياسية

عودة بيع المقايضة علاج ومأكولات مقابل فساتين أطفال بدولة عربية
عودة بيع المقايضة علاج ومأكولات مقابل فساتين أطفال بدولة عربية

عبد القادر وحيد- متابعات

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لبنان

بيع

الطعام

الخياطة

سكر وحليب

لجأ بعض المواطنين في لبنان إلى الرجوع لبيع المقايضة بدلا من استخدام العملة في عملية البيع والشراء.

العجيب أن هذه العملية والتي تعود للعصور الوسطى والقديمة تستخدم فيها أحدث الوسائل الحديثة، حيث يتم تبادل البيع بالمقايضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك.

وبحسب عمليات بيع وشراء بطريقة المقايضة رصدتها صحيفة الشرق الأوسط فقد لجأت سيدة لبنانية إلى مقايضة السكر والحليب والصابون بفستان طفلة صغيرة.

كما سعت سيدة أخرى للحصول على بضائع معلبة مقابل معدات رياضية.

بينما عرضت سيدة تبلغ من العمر 65 عاما خدماتها في الخياطة، مقابل الطعام، لأن زبائنها لم يعودوا قادرين على دفع المال لها.

وفي التفاصيل فقد أصبحت المقايضة عبر موقع فيس بوك هي الملاذ الأخير لبعض اللبنانيين بعد أن أدى الانهيار المالي في الأسعار لأن ترتفع بشكل حاد هذا العام.

ونقلت وكالة رويترز عن سيدة تدعى سهام، وهي أم في السابعة والعشرين من عمرها كانت تعرض جهازاً يقوم بغسل زجاجات رضيعها مقابل الطعام.

وتضيف السيدة: شغلة كتير حلوة للناس اللي مثلاً بحاجة لأغراض ما قادرة تشتريها بالوضع اللي البلد واللي نحن فيه الدنيا هلا.

كما اضطر الكثير من اللبنانيين إلى اللجوء للجمعيات الخيرية أو المبادرات الخاصة من أجل العيش والبقاء، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة على نطاق غير مسبوق.


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