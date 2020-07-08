الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

08 يوليه 2020 - 09:31 ص

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك المصرف المتحد والتجاري الدولي وقناة السويس، نحو 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك "المصري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، كريدي جريكول الاستثمار العربي" نحو 15.99 جنيه للشراء 16.09 جنيه للبيع.

أما في بنوك " المصرف العربي الدولي، عودة، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية" ليسجل 16 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع وفي بنوك " مصر، الأهلي، البركة" فقد سجل 16.01جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.02 و16.03 جنيه للشراء مقابل 16.12 و16.13 جنيه للبيع.