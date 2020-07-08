  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:08 ص
Advertisements
بحث متقدم
صندوق النقد: مصر قادرة على إحداث طفرة

صندوق النقد: مصر قادرة على إحداث طفرة.. وبرنامجها الاقتصادي إيجابي

فايلر

أول ظهور لـ "فايلر" بملعب التتش

تفاصيل مثيرة عن " تبادل الزوجات" رسميا على هذه الجزر

تفاصيل مثيرة عن " تبادل الزوجات" رسميا على هذه الجزر

جائزة عالمية باسم قاسم سليماني

البنتاجون يرد : قدمنا خدمة للمنطقة بمقتل قاسم سليماني

صلاح

هجوم ضد "الجنايني" والسبب محمد صلاح

لن تتخيل الأرقام.. تراجع لـ "بي إم دبليو" في هذه الدول

لن تتخيل الأرقام.. تراجع لـ "بي إم دبليو" في هذه الدول

زوج كيم كارداشيان يظهر في تحدٍ جديد لترامب

زوج كيم كارداشيان يظهر في تحدٍ جديد لترامب

عودة بيع المقايضة علاج ومأكولات مقابل فساتين أطفال بدولة عربية

عودة بيع المقايضة.. علاج ومأكولات مقابل فساتين أطفال بدولة عربية

7 حاويات وغرفة تعذيب مجهزة.. ماذا يحدث في هذه الدولة

7 حاويات وغرفة تعذيب مجهزة.. ماذا يحدث في هذه الدولة

تظاهرات إثيوبيا

ارتفاع حصيلة قتلى أعمال العنف في إثيوبيا إلى 239 قتيلا

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

مال وأعمال

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم
الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

#

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات اليوم

#

استقرار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

#

تعرف على أسعار الدولار اليوم الأحد

الدولار

استقرار

الجنيه

تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري نحو 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، نحو 15.98 جنيه للشراء مقابل 16.08 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك المصرف المتحد والتجاري الدولي وقناة السويس، نحو 15.97 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك "المصري الخليجي، بلوم، الأهلي الكويتي، التنمية الصناعية، كريدي جريكول الاستثمار العربي" نحو 15.99 جنيه للشراء 16.09 جنيه للبيع.

أما في بنوك " المصرف العربي الدولي، عودة، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية" ليسجل 16 جنيه للشراء و16.1 جنيه للبيع وفي بنوك " مصر، الأهلي، البركة" فقد سجل 16.01جنيه للشراء مقابل 16.11 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي المصري لتنمية الصادرات ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.02 و16.03 جنيه للشراء مقابل 16.12 و16.13 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هل ينتقل كورونا من جثة المتوفى؟.. الصحة العالمة تكشف
» مدينة سعودية تحقق أعلى درجة حرارة في العالم
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» رجاء الجداوي كشفت هذا السر عن حفيدتها قبل وفاتها بأيام
» مكالمة من سيدة مجهولة أغضبت رجاء الجداوي قبل وفاتها .. فما فحواها؟
» مجدي عبد الغني يهاجم صفقة الأهلي الجديدة: ميستحقش كل دا
» القبض على فنانة مصرية بتهمة قتل زوجها
» السعودية: لن نسمح بأي تجاوز لحدودنا أو الإضرار بأمننا
» الأوقاف: فتح مسجد الحسين فجر الأربعاء بشكل جزئي
» أول تعليق من "التعليم" على صعوبة امتحان الفيزياء
» نصيحة مهمة لكل بنت تتعرض للابتزاز الجنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية