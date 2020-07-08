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ابنة أخو ترامب تكشف أسرارا محرجة عنه: دفع لصديقه لفعل هذا الأمر المشين

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ترامب

كشفت ماري ترامب أسرارا مروعة عن عمها في كتاب جديد تحت عنوان "الكثير الكثير .. لكن ليس هذا كل شيء".

وترجم الصحفي محمد معوض أجزاءً من الكتاب قائلا: ماري ترمب تكتب عن عمها الرئيس الأميركي في كتاب وصل الأسواق ووزع على وسائل الإعلام، ماري التي حصلت على دكتوراه في علم النفس والصحة النفسية تتحدث في كتابها "الكثير الكثير ،، لكن ليس هذا كل شيء" عن نشأة دونالد ترامب في عائلة مضطربة للغاية تقول جعلته قائدًا مدمرًا وغير مستقر نفسيا.

وأضاف: تقول ماري إن عمها "دفع لصديق لأخذ اختبارات SAT الخاصة به بدلا منه حتى يتمكن من دخول الكلية، لكن الآن لا يمكن إخفاء أو تجاهل إخفاقاته لأنها تهددنا جميعًا كبلد ولهذا سأفضحها كلها".

وأردفت: لقد بذل أكثر من أي رئيس آخر جهودًا غير عادية لإخفاء التفاصيل الرئيسية لحياته، ومنع مدارسه من الإفراج عن درجاته الدراسية، ورفض الإفراج عن الإقرارات الضريبية أو المعلومات الصحية التفصيلية الخاصة به، وحرص على توقيع موظفيه اتفاق عدم افشاء أسرار من أجل منع فضح أعماله وشؤونه الشخصية.

وتابعت: "ترمب دمر والدي ولا يمكنني السماح له بتدمير بلدي، لم يذهب أي فرد من أفراد العائلة مع والدي عندما نقل إلى المستشفى في مرض الوفاه. تلك الليلة التي مات فيها ، ذهب ترمب إلى السينما."


واستدركت: "ترمب عانى من حرمان عاطفي والذي جعل منه نرجسيا متسلطا ويشعر بعظمة كاذبة ويمعن في الكذب حتى يجعل من نفسه شخص أكبر مما يبدو عليه".

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