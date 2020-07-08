حسن: الزمالك تعاقد مع لاعب كبير جدًا بالأهلي والإعلان غدا

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اسامة حسن

كشف أسامة حسن - نجم الزمالك السابق - عن توقيع لاعب كبير بالنادي الأهلي لنادي الزمالك ، مؤكدًا أن الإعلان سيكون غدا الخميس .

وقال "حسن" في مداخلة مع برنامج "اللعيب" : اللاعب وقع وحصل على الأموال ورأيته بعيني .. وقد يكون "رجل صالح" أو "شهر كريم" .

وحول استحالة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي ، قال: لم نتوقع رحيل عبدالله السعيد إلى الزمالك لكنه رحل في النهاية .. رمضان صبحي شأنه شأن عبدالله السعيد وأحمد فتحي .. كلهم يخافون غدر النادي بهم.



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