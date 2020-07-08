إعلامية شهيرة تبكي: الحقوني هياخدوا عفش الشقة بسبب جوزي الفنان

08 يوليه 2020 - 06:18 ص

شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها بمقطع فيديو عبر انستجرام ، مؤكدة أنها تمر بأزمة كبرى مع زوجها الفنان محمد رشاد.



وقالت مي إنها لا تستطيع الدخول في تفاصيل لكن تم الحكم على زوجها بتعويض 5 ملايين جنيه بسبب الإخلال بعقد معين.



وأضافت: تم إخطاري إنه جرى الحجز على المنزل وسيتم التنفيذ على الأثاث.



وتابعت: هذا منزلي ، و منزل زوجي محمد في طنطا لكن جاء الحكم على هذا المنزل.



واستدركت: فوجئت أنه تم الإضرار بي في عملي خلال السنوات الماضية بسبب هذه الأزمة .



وختمت مؤكدة أنها تدعم زوجها محمد رشاد في أزمته وتثق في اجتيازها.

