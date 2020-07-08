إعلامية شهيرة تبكي: الحقوني هياخدوا عفش الشقة بسبب جوزي الفنان

أحمد عادل شعبان
شاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها بمقطع فيديو عبر انستجرام ، مؤكدة أنها تمر بأزمة كبرى مع زوجها الفنان محمد رشاد.
وقالت مي إنها لا تستطيع الدخول في تفاصيل لكن تم الحكم على زوجها بتعويض 5 ملايين جنيه بسبب الإخلال بعقد معين.
وأضافت: تم إخطاري إنه جرى الحجز على المنزل وسيتم التنفيذ على الأثاث.
وتابعت: هذا منزلي ، و منزل زوجي محمد في طنطا لكن جاء الحكم على هذا المنزل.
واستدركت: فوجئت أنه تم الإضرار بي في عملي خلال السنوات الماضية بسبب هذه الأزمة .
وختمت مؤكدة أنها تدعم زوجها محمد رشاد في أزمته وتثق في اجتيازها.
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