نجم الزمالك يهاجم عمرو الجنايني انتصارًا لـ أبو تريكة: اللي بتقوله عبث

أحمد عادل شعبان
وجه هيثم فاروق - نجم الزمالك الأسبق - انتقادات غير مباشرة لرئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني بعد اختياره التشكيل التاريخي لمنتخب مصر بدون النجم المصري محمد صلاح والأسطورة محمد أبو تريكة وأسطورة حراسة المرمى عصام الحضري.
وقال هيثم فاروق في تغريدة عبر تويتر: اي تشكيل تاريخي لمنتخب مصر لايتواجد فيه محمد صلاح اعظم لاعب في تاريخ الكرة المصرية وكذلك الحضري وابوتريكة هو نوع من انواع العبث لا يستحق معه الجدال او النقاش.
واختار الجنايني:
في حراسة المرمى: إكرامي الشحات.
في الدفاع: محمد عبد الشافي- ماهر همام- إبراهيم يوسف- إبراهيم حسن.
في الوسط الدفاعي: محمد شوقي- حسام غالي.
في الوسط الهجومي: حسن شحاتة- حازم إمام.
في الهجوم: محمود الخطيب- حسام حسن.
ظهر12:05 م
فجر
03:22
شروق
05:03
ظهر
12:05
عصر
15:44
مغرب
19:07
عشاء
20:37