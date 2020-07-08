"مكافحة كورونا" يحذر المصريين من هذا الأمر الخطير

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا»، إنه يجب أن تستقر أرقام الإصابات لمدة أسبوع حتى يمكن أن نقول أن مصر تجاوزت الذروة، مطالبا المواطنين بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.



وأوضح حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم، الثلاثاء، أن هناك دراسات مصرية جيدة جدا اقتربت من الانتهاء، مضيفا: «يوم الاثنين المقبل تصدر نتائج أبحاث مصرية خالصة، نقدر نبشر الناس إن فيه أدوية قريب تحصل، فيه نتائج أولية جيدة على أكثر من نوع من الأدوية.. والتجارب الأولية جيدة جدا».

