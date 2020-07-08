» السعودية: لن نسمح بأي تجاوز لحدودنا أو الإضرار بأمننا

08 يوليه 2020 - 12:40 ص

أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الثلاثاء 7 يوليو، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي.



وطالب مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران.



كما رحب الوزراء السعودي، بما عبر عنه مجلس الأمن الدولي من إدانة لاستهداف المليشيا الحوثية لأراضي المملكة بالطائرات دون طيار والصواريخ البالستية، وتجديد التأييد للتوقف الفوري للأعمال العدائية، والتنفيذ السريع لأحكام اتفاق الرياض من أجل عودة السلام لليمن.

