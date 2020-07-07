"الري": هذا ما سيحدث إذا استمرت أثيوبيا على تشددها

07 يوليه 2020 - 11:40 م

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على انتهت أخر محادثات بخصوص سد النهضة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على تقريب وجهات النظر فيما يخص النقاط الفنية والقانونية، كما أشار إلى أنه مازال هناك خلاف على عدد من النقاط بين الدول المشاركة في المباحثات مصر وإثيوبيا والسودان، ولا يمكن أن نقول إن هناك تقدما في أي نقاط.



وأضاف السباعى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا إذا استمرت على تشددها في مطالبها والنقاط التي ترغب في تنفيذها لن يتم إتمام الاتفاق.

