» أول تعليق من "التعليم" على صعوبة امتحان الفيزياء

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التعليم: هذه خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة
التعليم: هذه خطوات تأجيل امتحانات الثانوية العامة

المصريون ـ متابعات

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رد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، على مشاهد بكاء وإغماءات طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة لها مواصفات محددة تقاس فيها جميع المستويات منها ما يقيس الفهم والحفظ.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، سيتم التباحث مع 27 من موجهي العموم على مستوى الجمهورية في الفيزياء بشأن كل الأسئلة التي وردت بالامتحان.
أكد الدكتور رضا حجازي، أن السؤال الصعب الذي لم يجب عليه الطلاب سيتم حذفه، وكذلك كل الأسئلة الصعبة في أي مادة.
وأكد حجازي أنه تم تداول بعض الأسئلة وتم ضبط 19 طالبا منهم 10 في مادة الفيزياء و9 في التاريخ، خلال 5 دقائق من توزيع الأسئلة وجميع من يتم ضبطه يتم حرمانه من الامتحان عامين، مؤكدا أن هذا العدد الأكبر منذ بداية الامتحانات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على زيادة درجات الرأفة بنسبة 10% في الثانوية العامة، حيث تضاف 5 درجات رأفة للمواد التي يصل مجموعها النهائي 60 درجة.

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