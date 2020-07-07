» نصيحة مهمة لكل بنت تتعرض للابتزاز الجنسي

07 يوليه 2020 - 11:10 م

شنت هند البنا استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، حملة نقد لاذع على تطبيقات السوشيال ميديا، مؤكدة أنها تحمل الكثير من الخطر على أبنائنا.



وأضافت البنا، في تصريحات تليفزيونة لقناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أنه أنصح البنات عدم اللجوء لتطبيقات السوشيال ميديا ومنها تطبيق التيك توك حتى لا يتعرضن للابتزاز، مؤكدة أن الصمت على التحرش والابتزاز الجنسي جريمة.



وتابعت استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، أنه لا يجب اللوم على البنت التي تتعرض للابتزاز على السوشيال ميديا، مستدركة أنه انصح كل اسرة المتابعة والمصاحبة والاحتواء.



وفي السياق نفسه أشارات استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إلى أن هناك تمييز قوي داخل الأسرة المصرية مما يؤدي إلى عنف شديد، مؤكدة أن هذا الأمر لابد من العمل على تغيره.