فيروس كورونا آخذ في التسارع ولم يصل الذروة

07 يوليه 2020 - 10:30 م

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا آخذ في التسارع، ولم نصل إلى ذروة الوباء.



وأوضح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم، في تصريح صحفي، أنه خلال عطلة الأسبوع الماضي سجل العالم أكثر من 400 ألف إصابة بالفيروس، مضيفا أن الوباء ينتشر بسرعة ويؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أنه "سُجلت حتى الآن 11.4 مليون إصابة بالفيروس وفُقد أكثر من 535 ألف شخص، والتفشي لا يزال يتسارع ومن الواضح أننا لم نصل إلى ذروة الوباء".

وأشار أنه رغم أن عدد الوفيات يبدو مستقرا على الصعيد العالمي، وأن بعض البلدان أحرزت تقدما كبيرا في الحد من ذلك، إلا أن حالات الوفاة لا تزال تزداد في بلدان أخرى.