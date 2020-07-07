رسميا.. واشنطن تنسحب من "الصحة العالمية" والأمم المتحدة ترد

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البرازيل تنضم للولايات المتحدة وتهدد الصحة العالمية بالانسحاب

أرسلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إخطارا إلى الكونغرس بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية.
وأوضح السيناتور الأمريكي عن ولاية نيوجيرسي بوب مينينديز، في تغريدة عبر تويتر، أن الكونغرس تلقى إخطارا من ترامب يفيد بانسحاب الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية".
وأضاف أن هذه الخطوة من إدارة ترامب ستترك الإدارة الأمريكية "مريضة ووحيدة".
ومن جهة أخرى، صرح مسؤول في البيت الأبيض رفض الكشف عن اسمه، أن الانسحاب الأمريكي من منظمة الصحة العالمية سيكون ساريا اعتبارا من يوم الإثنين، وأنه تم إرسال الإخطار الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
يشار أن ترامب اتهم "الصحة العالمية" في 14 أبريل/ نيسان الماضي، بالفشل في مكافحة فيروس كورونا، والتقرب من الصين، معلنا تعليق الدعم المادي للمنظمة. 
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، بصدد التحقق من استيفاء الولايات المتحدة، جميع شروط الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.
جاء هذا، في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، وصل الأناضول نسخة منه.
وأوضح البيان، أن "الولايات المتحدة أخطرت الأمين العام، بصفته الوديع لدستور 1946 الخاص بالصحة العالمية، بانسحابها من المنظمة اعتبارا من 6 يوليو (تموز) 2021".
وأضاف أن "الولايات المتحدة طرف في دستور الصحة العالمية منذ 21 يونيو (حزيران) 1948، وقبلت المنظمة مشاركتها بشروط، بينها إعطاء إشعار لمدة عام قبل الانسحاب، بعد الوفاء بالالتزامات المالية المقدرة بالكامل".

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