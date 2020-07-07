الري تفتح النار.. إثيوبيا تريد حجب المياه عن مصر والسوادن

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تعليق ناري لوزير الري الأسبق على التعنت الإثيوبي

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن الجانب الأثيوبي يريد السيطرة على نهر النيل دون النظر لحقوق الأخرين.
وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أثيوبيا أقامت السد لهدفين الأول توليد الطاقة، والثاني الحصول على حصة مائية من مياة النيل عنوة وحجب المياه عن مصر والسودان.
وأكد الدكتور محمد نصرعلام وزير الري الأسبق، أنه على أثيوبيا أن تدرك أنها لا تسطيع المساس بحصة المياة لمصر والسودان، مشيرا إلى أن اثيوبيا تستغل الفرصة لتحقيق أكبر مكاسب على حساب مصر والسودان.
وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن اثيوبيا لديها نية سيئة وتسعى لبناء سدود أخرى على نهر النيل.

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