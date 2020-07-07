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يقود سيارته بسرعة 120 كم وهو يقاتل أفعى بسكين

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يقود سيارته بسرعة 120 كم وهو يقاتل أفعى بسكين
يقود سيارته بسرعة 120 كم وهو يقاتل أفعى بسكين

فتحي مجدي

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خاض أسترالي صراعًا مع ثعبان سام أثناء قيادته سيارته، بسرعة تصل إلى 123 كم / ساعة، باستخدام سكين وحزام الأمان.
 
وأوقف الضباط السيارة على جانب الطريق في ولاية كوينزلاند الشمالية، حيث رأوا السائق المذعور "جيمي" يحمل السكين، وأخذ يتحدث إليهم من نافذة سيارته عن أنه كان يحاول محاربة ثعبان أثناء القيادة.

وأخبر قائد السيارة، الضابط أنه تعرض للعض من قبل "أفعى بنية أو أفعى نمر" زحفت إلى سيارته. وأضاف متحدثًا إليهم: "يمكنك أن تشعر بقلبي يا صديقي".

وسأل الشرطي: "هل وجدت ثعبانًا في سيارتك؟"، قبل أن ينتقل إلى الجزء الخلفي من السيارة، حيث يرقد ثعبان لونه بني فوق بعض الأكياس.

وطلب الضابط على الفور سيارة إسعاف، خشية أن تكون من الأنواع القاتلة.

وكان جيمي قلقًا من تعرضه للدغة ثعبان بني، المسؤول عن 41 في المائة من وفيات الثعابين في أستراليا، والقادر على التسبب في الموت بنوبة قلبية في غضون دقائق.

لكن لحسن الحظ، لم يتم عضه، إلا أن المسعفين الذين تم استدعائهم وجدوا أنه يعاني من الصدمة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وقال "جيمي" للشرطي: "نعم ، كان الأمر مرعبًا للغاية ، لن أكذب". وأضاف: "لم أكن سعيدًا أبدًا برؤية الأضواء الحمراء والزرقاء".https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/driver-fights-snake-just-knife-22316577





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