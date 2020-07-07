كورونا يتوحش في إسرائيل ويجتاح 262 مستوطنة

07 يوليه 2020 - 09:31 م

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل بنسبة 500% خلال 30 يوما، وانتشر في 262 مستوطنة. بحسب ما ذكرت صحيفة "هاآرتس".

وأوضحت الصحيفة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع خلال الشهر الأخير بنسبة 499% وأصبح 12306 بعد أن كان قد انخفض إلى 2055 إصابة منذ 7 يونيو وحتى اليوم.

وأشارت هاآرتس إلى أن عدد المرضى بالفيرس ارتفع بشكل رهيب في المدن الحريدية، وارتفع عدد المصابين في بني باراك بنسبة 410% خلال الشهر الأخير، وبلغت نسبة الإصابة 45 إصابة لكل 10 آلاف شخص.

وكانت رئيسة قسم الصحة العامة بوزارة الصحة الإسرائيلية،سيجال سداتسكي، قد قمت استقالتها اليوم اعتراضا على طريقة إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة رويترز فقد كتبت سداتسكي على حسابها بموقع فيسبوك أنها قررت الاستقالة بسبب تجاهل تحذيراتها من محاولة العودة للأوضاع الطبيعية بسرعة شديدة.

وتشهد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل نصاعدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة وصل إلى أكثر من 1000 حالة يوميا بعد أن تراجعت الإصابة إلى نحو 20 و30 حالة يوميا.

