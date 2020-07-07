وفاة شقيقة وزيرة التضامن حزنًا على غرق زوجها

07 يوليه 2020 - 09:27 م

توفيت شقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بعد تعرضها لسكتة قلبية جاءت بعد سماعها لخبر وفاة زوجها الذي غرق بالساحل الشمالي.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الحمام، إخطارًا من مستشفى الحمام المركزى، يفيد بوصول جمال الدين سعد، جثة هامدة نتيجة الغرق، ويبلغ من العمر 70 عامًا، مقيم بمحافظة الجيزة وتحديدًا في منطقة الدقي.

وبسؤل أحد المرفقين له، أفاد بأنه حال سباحته في مياه البحر بشاطئ قرية المروة أمام مدينة الحمام بدائرة القسم، جرفه الموج وأضحى غريقًا لعدم إجادته السباحة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أدنى شبهة جنائية في الواقعة.

وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الحمام المركزي تحت تصرف النيابة، وطلبت تقرير مفتش الصحة الذي أفاد بحدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

