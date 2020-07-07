» 20 ألف وفاة بكورونا في الهند

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أعلنت السلطات العندية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد.

 وتجاوزت الوفيات 20 ألف حالة، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس يوميا.

وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 22452 حالة إصابة بفيروس كورونا و467 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 719 ألفا و665، والوفيات إلى 20160 حالة.

وأمس الاثنين، أصبحت الهند ثالث دولة أكثر تضررا من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



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