انتفاضة في بلاغات التحرش بعد واقعة أحمد بسام زكي

07 يوليه 2020 - 09:23 م

أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى القومي للمرأة، أن المجلس يتابع قضية الشاب المتهم بالتحرش أولا بأول، مشيرة إلى أن الكثير من السيدات لجأن إلى رقم الاستشارات القانونية 15115 الخاص بالمجلس.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن نوعية الشكاوى اختلفت بعد الانتفاضة التي تبعت قضية الشاب المتهم بالتحرش، مشيرة إلى أن بعض السيدات تحدثن عن مواقف حدثت لهن أثناء طفولتهن.



وتابعت: «نعطي الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعدد من العيادات النفسية؛ حتى نستطيع توفير خدمة متكاملة لكل سيدة تلجأ لنا»، ناصحة بعدم تبادل الصور الفوتوغرافية أو المعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وأمر النائب العام، بحبس المتهم "أحمد ب. ز." أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

