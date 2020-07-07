  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:52 م
Advertisements
بحث متقدم
التحرش

انتفاضة في بلاغات التحرش بعد واقعة أحمد بسام زكي

حمى الضنك

فيروس آخر غير كورونا يظهر في الصين

العصار

نجل "العصار" يوجه رسالة لـ"السيسي"

نشأت الديهي

"الديهي" عن تبرير التحرش بملابس الفتاة: "نكفنها وندفنها أحسن"

محمد الشناوي

الأهلي يعلن تجديد عقد الشناوي وسعد سمير

سد النهضة

الري تفتح النار.. إثيوبيا تريد حجب المياه عن مصر والسوادن

الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

حالة غش واحدة في امتحان الأدب والنصوص للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

العقيد أحمد منسي

زوجة الشهيد المنسي تنشر صورة في ذكرى معركة البرث

كورونا السعودية

كورونا في السعودية.. تسجيل عدد ضخم من الإصابات

الدولار

تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه

انتفاضة في بلاغات التحرش بعد واقعة أحمد بسام زكي

قضايا وحوادث

التحرش
التحرش

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

النائب العام يأمر بحبس المتهم أحمد بسام زكي

#

قصة المنشور الذي أشعل الحرب ضد «عبدالله رشدي»

#

رسميًا.. النيابة تعلن بدء التحقيق مع أحمد بسام زكي

#

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

أكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى القومي للمرأة، أن المجلس يتابع قضية الشاب المتهم بالتحرش أولا بأول، مشيرة إلى أن الكثير من السيدات لجأن إلى رقم الاستشارات القانونية 15115 الخاص بالمجلس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الثلاثاء، أن نوعية الشكاوى اختلفت بعد الانتفاضة التي تبعت قضية الشاب المتهم بالتحرش، مشيرة إلى أن بعض السيدات تحدثن عن مواقف حدثت لهن أثناء طفولتهن.

وتابعت: «نعطي الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعدد من العيادات النفسية؛ حتى نستطيع توفير خدمة متكاملة لكل سيدة تلجأ لنا»، ناصحة بعدم تبادل الصور الفوتوغرافية أو المعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأمر النائب العام، بحبس المتهم "أحمد ب. ز." أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ 18 سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 20 ألف وفاة بكورونا في الهند
» تحول لا يصدق.. كيف تغلبت على الأكزيما التي أفقدتها بصرها؟
» فيديو صادم.. مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع
» سائح يقضي قضاء أكثر من 100 يوم داخل المطار
» تسجيل 475 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا بالجزائر
» كورونا.. تسجيل 118 حالة وفاة ونحو 2500 إصابة بالعراق
» «توم هانكس» غاضب من تعامل الأمريكيين مع كورونا
» نصف نهائي أبطال إفريقيا يقترب من الملاعب الكاميرونية
» خفاش عملاق يصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب
» "ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"
» حريق هائل بأحد الفنادق الكبرى بالرياض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:22 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية