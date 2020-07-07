نجل "العصار" يوجه رسالة لـ"السيسي"

07 يوليه 2020 - 08:42 م

قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق الراحل محمد العصار، إن أسرته بأكملها فخوره بوالده ولانتمائه للقوات المسلحة المصرية.



وأضاف "العصار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن والده كان مريضًا وتواجد في المستشفى لفترة، معربًأ عن سعادته برسائل الناس وحب الناس لوالده.



وتابع أن كلمات النعي من رئيس الجمهورية أمس كان لها أثر بالغ على الأسرة بأكملها، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته على الاهتمام الشديد والرعاية لهم، كما وجه الشكر للقوات المسلحة ووزارة الانتاج الحربي، على تكريم والده، معقبًا: "فخورين بهذا التكريم".



وأكد، أن والده كان لديه شغف شديد بعمله وكان لديه انتماء شديد للقوات المسلحة منذ صغره، وكان يخلص في عمله لوجه الله، وهذه عقيدة جميع ضباط القوات المسلحة.

