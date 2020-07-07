  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:08 م
Advertisements
بحث متقدم
محمد الشناوي

الأهلي يعلن تجديد عقد الشناوي وسعد سمير

العصار

الميرازي يكشف لأول مرة عن لقاء جمعه بـ"السيسي" و"العصار" في 2011

قبل الاجتماع الحاسم.. بيان إثيوبي حول سد النهضة

سد النهضة يتصدر محادثات "شكري" ووزير خارجية بريطانيا

الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

حالة غش واحدة في امتحان الأدب والنصوص للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

العقيد أحمد منسي

زوجة الشهيد المنسي تنشر صورة في ذكرى معركة البرث

حمادة هلال في جنازة والده

"كانت مريضة بالسرطان".. حمادة هلال ينهار في جنازة والدته

كورونا السعودية

كورونا في السعودية.. تسجيل عدد ضخم من الإصابات

الدولار

تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه

شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كنيسة كانتربري

«كورونا» أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك

السعودية

إجراءات هامة في السعودية بشأن توظيف المواطنين

فيديو صادم.. مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع

آخر الأخبار

مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع
مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

صدمة.. كيف واجهت أم محاولة اختطاف طفلتها؟

#

فيديو صادم.. يمارسان الرذيلة داخل سيارة "الأمم المتحدة"

#

هجوم عنصري.. امرأة بيضاء تحطيم سيارة جارتها: عودي إلى بلدك

#

فيديو صادم لضابط أمريكي يسخر من وفاة «جورج فلويد»

لم يكن ثمة شيء غير عادي يشير إلى أن الرجل الذي يمسك بيد ابنته صاحبة الـ 4 أعوام سيلقى حتفه بدون أية مقدمات، عندما أخرج رجل مسدسه من نافذة السيارة، وأطلق النار عليه أثناء عبوره شارع برونكس بنيويورك، ليلقى مصرعه في الحال.
كان أنتوني روبنسون (29 عامًا) يعبر الطريق قبل الساعة 6 مساءً في حي برونكس بالمدينة عندما أطلق عليه أحد شخص يركب في الجانب الخلفي من السيارة، النار من مسدسه في وضح النهار.

وعلى إثر ذلك، سقط الأب على الأرض بينما تتبع ابنته أحد المارة الذي يفر بعيدًا عن إطلاق النار. فيما انحرفت السيارة إلى اليسار وانطلقت، حيث يبدو أن روبنسون كان يتألم على الأرض.

وقال رودني هاريسون، رئيس المحققين في شرطة نيويورك في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن روبنسون أصيب برصاصة "عدة مرات".

وتوفي الشاب البالغ من العمر 29 عامًا متأثرًا بجراحه، بحسب الشرطة. ولم يتم الوصول بعد إلى مرتكب الحادث. وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات أن يبادر إلى الاتصال بها لإبلاغها بها. 

ويأتي ذلك في ظل تزايد معدلات جرائم القتل بنسبة تزيد عن 130 في المائة في يونيو، مقارنة بشهر يونيو 2019.

وأعلنت الشرطة الاثنين، أن عدد عمليات إطلاق النار ارتفع في جميع الأحياء الخمسة. وأضافت أن 205 حوادث إطلاق نار شملت 270 شخصًا وقعت الشهر الماضي ، مقارنة بـ 89 عملية إطلاق نار خلال تلك الفترة من العام الماضي.

وقال مفوض الشرطة ديرموت شيا في بيان: "الزيادة الحادة في حوادث إطلاق النار والعنف في نيويورك تعرض الأبرياء للخطر والدموع على نسيج الحياة في مدينتنا".

وأضاف: "إن التحديات كبيرة بالنسبة لشرطة نيويورك التي تواجه ضغوط التخفيضات الكبيرة في الميزانية، والتغييرات التي تطرأ على نظام العدالة الجنائية التي تؤثر على المحاكم، واستمرار الوباء الصحي الدولي".

وتابع: "ولكن من خلال كل شيء، رأيت رجالنا ونساءنا المجتهدين يظهرون التزامًا لا يتزعزع بنوع الشرطة العادلة والفعالة التي تحدد وكالتنا والتي يتوقعها سكان نيويورك ويستحقونها".

وألقى عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو باللوم في تصاعد العنف على وباء فيروس كوورنا خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.

وقال إن المدينة شهدت "الكثير من العنف" خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وأضاف: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمعالجته".

وقال دي بلاسيو: "ليس هناك سبب واحد لشيء مثل هذا"، مدعيًا أن الاقتصاد ونظام المحاكم وتفشي الفيروس الذي يفرض على الناس البقاء في منازلهم هو المسؤول.

https://nypost.com/2020/07/06/man-shot-dead-in-bronx-while-walking-with-6-year-old-daughter/

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحول لا يصدق.. كيف تغلبت على الأكزيما التي أفقدتها بصرها؟
» فيديو صادم.. مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع
» سائح يقضي قضاء أكثر من 100 يوم داخل المطار
» تسجيل 475 إصابة و9 وفيات بفيروس كورونا بالجزائر
» كورونا.. تسجيل 118 حالة وفاة ونحو 2500 إصابة بالعراق
» «توم هانكس» غاضب من تعامل الأمريكيين مع كورونا
» نصف نهائي أبطال إفريقيا يقترب من الملاعب الكاميرونية
» خفاش عملاق يصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب
» "ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"
» حريق هائل بأحد الفنادق الكبرى بالرياض
» اتحاد الكرة: 27 حالة كورونا بين أندية الدوري

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية