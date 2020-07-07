» فيديو صادم.. مقتل رجل برصاصة من سيارة أثناء سيره بالشارع

07 يوليه 2020 - 06:47 م

لم يكن ثمة شيء غير عادي يشير إلى أن الرجل الذي يمسك بيد ابنته صاحبة الـ 4 أعوام سيلقى حتفه بدون أية مقدمات، عندما أخرج رجل مسدسه من نافذة السيارة، وأطلق النار عليه أثناء عبوره شارع برونكس بنيويورك، ليلقى مصرعه في الحال.





كان أنتوني روبنسون (29 عامًا) يعبر الطريق قبل الساعة 6 مساءً في حي برونكس بالمدينة عندما أطلق عليه أحد شخص يركب في الجانب الخلفي من السيارة، النار من مسدسه في وضح النهار.





وعلى إثر ذلك، سقط الأب على الأرض بينما تتبع ابنته أحد المارة الذي يفر بعيدًا عن إطلاق النار. فيما انحرفت السيارة إلى اليسار وانطلقت، حيث يبدو أن روبنسون كان يتألم على الأرض.





وقال رودني هاريسون، رئيس المحققين في شرطة نيويورك في تغريدة عبر موقع "تويتر"، إن روبنسون أصيب برصاصة "عدة مرات".





وتوفي الشاب البالغ من العمر 29 عامًا متأثرًا بجراحه، بحسب الشرطة. ولم يتم الوصول بعد إلى مرتكب الحادث. وطلبت الشرطة من أي شخص لديه معلومات أن يبادر إلى الاتصال بها لإبلاغها بها.





ويأتي ذلك في ظل تزايد معدلات جرائم القتل بنسبة تزيد عن 130 في المائة في يونيو، مقارنة بشهر يونيو 2019.





وأعلنت الشرطة الاثنين، أن عدد عمليات إطلاق النار ارتفع في جميع الأحياء الخمسة. وأضافت أن 205 حوادث إطلاق نار شملت 270 شخصًا وقعت الشهر الماضي ، مقارنة بـ 89 عملية إطلاق نار خلال تلك الفترة من العام الماضي.





وقال مفوض الشرطة ديرموت شيا في بيان: "الزيادة الحادة في حوادث إطلاق النار والعنف في نيويورك تعرض الأبرياء للخطر والدموع على نسيج الحياة في مدينتنا".





وأضاف: "إن التحديات كبيرة بالنسبة لشرطة نيويورك التي تواجه ضغوط التخفيضات الكبيرة في الميزانية، والتغييرات التي تطرأ على نظام العدالة الجنائية التي تؤثر على المحاكم، واستمرار الوباء الصحي الدولي".





وتابع: "ولكن من خلال كل شيء، رأيت رجالنا ونساءنا المجتهدين يظهرون التزامًا لا يتزعزع بنوع الشرطة العادلة والفعالة التي تحدد وكالتنا والتي يتوقعها سكان نيويورك ويستحقونها".





وألقى عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو باللوم في تصاعد العنف على وباء فيروس كوورنا خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين.





وقال إن المدينة شهدت "الكثير من العنف" خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وأضاف: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمعالجته".









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وقال دي بلاسيو: "ليس هناك سبب واحد لشيء مثل هذا"، مدعيًا أن الاقتصاد ونظام المحاكم وتفشي الفيروس الذي يفرض على الناس البقاء في منازلهم هو المسؤول.



