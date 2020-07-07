سد النهضة يتصدر محادثات "شكري" ووزير خارجية بريطانيا

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تلقى سامح شكري، وزير الخارجية اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء من نظيره البريطاني دومينيك راب، حيث ناقشا العلاقات بين مصر وبريطانيا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية  أحمد حافظ، أن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية تكاتف وتكثيف الجهود الدولية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد والحد من التحديات المختلفة لانتشار المرض سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

 وعلى جانب أخر، أوضح حافظ أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الاوضاع بالمنطقة، وعلى رأسها آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد شكري أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية على أساس حل الدولتين، بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية وبعيداً عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض فرص الاستقرار والسلام بالمنطقة.

كما تم مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث شدد شكري على خطورة أية تدخلات أجنبية غير شرعية، منوهاً بضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار.

وأطلع شكري نظيره البريطاني على آخر مستجدات أزمة سد النهضة الاثيوبي، مجددا التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن أي عمل أو إجراء أحادي قبل إبرام الاتفاق، بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

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