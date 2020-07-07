سقطت من السابع.. طائرة ورق تتسبب في مصرع طفلة 12 عامًا

07 يوليه 2020 - 05:47 م

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع عشر بعقار بمنطقة المراغي شرقي الإسكندرية، أثناء اللهو بطائرة ورقية، فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثالث، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفلة من أعلى عقار بمنطقة المراغي، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص سقوط الطفلة "يارا.م" 12 عامًا، من أعلى سطح العقار سكنها بالطابق الـ 17 بالمنطقة المشار إليها، ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم، ووفاتها.

وبسؤال أسرتها، أكدوا في التحقيقات أن الطفلة اختل توازنها وسقطت من أعلى العقار أثناء اللهو بطائرة ورقية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في الحادث.

حرر محضر بقسم شرطة ثالث المنتزه، وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

