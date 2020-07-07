انتحال واغتصاب يقودهما للمؤبد.. القصة الكاملة لواقعة بورسعيد

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انتحال واغتصاب

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تاجر ملابس وصاحب كشك حلويات، حضوريًا، بالسجن المؤبد لاتهامهما بانتحال صفة ضباط شرطة واغتصاب سيدة، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
تعود أحداث القضية رقم 1712 لسنة 2019 جنايات العرب، والمقيدة برقم 404 لسنة 2019 كلى بورسعيد، لشهر يناير من العام الماضي، بورود بلاغ من زوج المجني عليها، "ن.ح.ا"، 38 عامًا، بأنه أثناء استقلالها سيارة رفقة "ح.ع.ع"، تاجر ملابس، لاستلام بضائع منه، وأثناء توصيلها، فؤجئا بشخصين مستقلين سيارة يقوما بمطاردتهما والتضيق عليهما، وتمكنا من استيقافهما وإنزالهما، وخطفا زوجته واصطحباها كرها عنها واغتصباها وسرقا حقيبتها.
وتوصلت تحريات ضباط البحث الجنائي إلى صحة الواقعة، وإقدام كل من "إ.ج.ع" 28 عامًا، تاجر ملابس، وصديقه "م.هـ.ن" 29 عامًا، صاحب كشك حلويات، مقيمان دائرة قسم العرب، على خطف المجني عليها عن طريق التحايل والإكراه ومواقعتها بغير رضاها، وجرى إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد.

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