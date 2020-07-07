ابن يتحول إلى ذئب بشري وينتهك عرض والدته الثمانينية

07 يوليه 2020 - 04:37 م

تجرد ابن من آدميته، وتحول إلى ذئب بشري، بعد أن اعتدى بوحشية على والدته المسنة، مبررًا فعلته الشنعاء بأنه لم يكن في وعيه وكان تحت تأثير الكحول.





وألقي القبض الرجل البالغ من العمر 56 عامًا، من "إلامو" ببلدية "لوس أنجلوس" في مقاطعة "بيو بيو" بوسط شيلي، بتهمة الاعتداء على والدته البالغة من العمر 80 عامًا.





وكان المتهم مختبئًا في خزان للصرف الصحي بالقرب من مكان الهجوم، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" عن الشرطة.





وكانت الضحية اتصلت بالشرطة وأخبرتها بأن ابنها اعتدى عليها بالضرب وانتهك عرضها عندما كان تحت تأثير الكحول.

وأخرج ضباط الشرطة ورجال الإطفاء، المشتبه به من "البئر العميقة"، وتم نقله إلى المستشفى مصابًا بجروح في وجهه.





وقالت التقارير إن المتهم - الذي لم تكشف الشرطة عن اسمه - لديه سجل إجرامي لعدة جرائم، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.





ولا يزال التحقيق جاريًا، ومن غير الواضح ما إذا كان المشتبه به قد اتُهم رسميًا باغتصاب أمه حتى الآن.





وفي مايو، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا في غربي أستراليا، لكسر في الورك بعد ثم اغتصبها ابنها ثلاث مرات.



