» نصف نهائي أبطال إفريقيا يقترب من الملاعب الكاميرونية

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أخبار الرياضة

نصف نهائي أبطال إفريقيا

اقتربت الكاميرون من استضافة مباريات قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي من المقرر إقامتها في شهر سبتمبر المقبل.
وقال الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، إن الكاميرون فى المرتبة الأولى لاستضافة الدور قبل النهائي والنهائي من مسابقة دوري الأبطال الإفريقي ، وبالفعل يكثف الكاف اتصالاته مع اتحاد الكرة الكاميروني فى الوقت الحالى من أجل حسم الأمر بشكل رسمي .
كما ينتظر الكاف رد الكاميرون بشكل رسمي بشأن جاهزيتها لاستضافة الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري الأبطال الإفريقي وفى حال موافقتها سيتم الإعلان بشكل رسمي على إقامة نهائيات الأبطال بها.

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