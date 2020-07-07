» خفاش عملاق يصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب

07 يوليه 2020 - 04:07 م





أصاب خفاش عملاق، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من الرعب، بعد تداول صور له على نطاق واسع.





وجذبت صورة الخفاش العملاق الذي شوهد في الفلبين 300 ألف إعجاب بعد تداولها على موقع "تويتر".





وقال المستخدم الذي قام بتحميل الصورة: "أتذكر عندما أخبرتكم أن الفلبين لديها خفافيش بحجم الإنسان؟ نعم، هذا ما كنت أتحدث عنه".





والخفافيش الضخمة موطنها جزيرة آسيوية، ويبلغ طول جناحيها 1.7 متر.





لكن لحسن الحظ، أنها عادة تتغذى على الفاكهة بدلاً من اللحم. وقال أحد المنشورات: "على الرغم من حجمها الكبير، فإن هذه الخفافيش نباتية وتستهلك الفاكهة في المقام الأول".







وقال أحد المعلقين على الصورة: "أيتها الأم المقدسة. إنه باتمان بحجم رجل ".





وقال آخر إنه سيغادر البلاد إذا عاش بجانب الخفافيش العملاقة. وتابع: "هذا الخفاش أطول مني وأنا في حالة رعب وإعجاب بنفس القدر".





لكن أحد الرجال في الفلبين قال إن الخفافيش التي لديها أجنحة ضخمة ليست كبيرة، لأنها بحجم كلب صغير.



