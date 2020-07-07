تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه

عادت العملة الأمريكية للتراجع أمام الجنيه المصري، حيث انخفض سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في بعض البنوك إلى دون مستوى الـ16 جنيها.

تراجع الدولار في بنك القاهرة بواقع 4 قروش لينخفض دون مستوى الـ16 جنيه.

وسجل الدولار في بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

في حين تراجعت العملة الأمريكية بواقع قرشين في بنكي الأهلي المصري ومصر. وبلغ سعر الدولار نحو 16.01 جنيه للشراء، و 16.11 جنيه للبيع، في بنكي الأهلي المصري، ومصر، بحسب رصد لـ"روسيا اليوم".

وكان سعر الدولار يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.



