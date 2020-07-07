» وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب

عبد القادر وحيد
دافعت الفنانة وفاء عامر عن كل ما فعلته الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قبل رحيلها بشأن مساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم.
وأضافت وفاء عامر، عبر حسابها على فيس بوك: "كلامك مش عاجبني السيدة رجاء الفنانة الإنسانة لا تتغير، هي اللي بتساعد وبتقف جنب الناس وعمرها ما غلطت في حد، تابت هي عملت إيه علشان تتوب".
وتابعت: " الله يرحمك يا رجاء اللي كانت بتعمله ميعملوش ملتزم مش شيخ.. صفوا النوايا وبطلوا هري لمجرد الهري".
كما علق أحد المتابعين الذي كتب قائلا :" الحقيقة أنا عمري مشفتها غير والسبحة في إيدها بتسبح وتذكر ربنا بين المشاهد..".
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