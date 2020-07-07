مفاجأة.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

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متابعات- الدويني فولي

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ميسي

برشلونة

الرحيل

أسباب

كشفت تقارير إسبانية، عن سبب اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن برشلونة.

وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا، أن ميسي استقر على عدم تجديد عقده  مع برشلونة ورحيله عن الفريق في صيف 2021.

وذكر برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، أن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة طلب من ميسي الموافقة على تخفيض راتبه الذي سيتفاضاه وفقا لعقده الجديد مع النادي، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، وهو ما أثار غضب اللاعب".

وأضاف البرنامج، أن الأموال ليست سبب غضب ميسي من بارتوميو، ولكن اللاعب شعر أنه لا يحظى باحترام من قبل إدارة ناديه"

ويتصدر ميسي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإسباني برصيد 22 هدفا بفارق 5 أهداف عن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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