  • الثلاثاء 07 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:20 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا السعودية

كورونا في السعودية.. تسجيل عدد ضخم من الإصابات

الدولار

تراجع حاد في سعر الدولار أمام الجنيه

شيخ الأزهر ورئيس أساقفة كنيسة كانتربري

«كورونا» أظهر حاجة الإنسانية للعمل المشترك

السعودية

إجراءات هامة في السعودية بشأن توظيف المواطنين

ميسي

مفاجأة.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

صفوت الشريف يسلم نفسه.. والنقض تحدد جلسة للنطق في " الكسب غير المشروع"

صفوت الشريف يسلم نفسه.. والنقض تحدد جلسة للنطق في " الكسب غير المشروع"

ارشيفية

بشرى سارة من الكهرباء لموظفيها

كتاب جديد يكشف أسرار ميلانيا ترامب قبل الانتخابات الرئاسية

كتاب جديد يكشف أسرار ميلانيا ترامب قبل الانتخابات الرئاسية

الأمير بن مساعد مع ولي العهد السعودي

بعد طول غياب.. أمير سعودي : انتظروا هذه المفاجأة

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب بملابسه الداخلية.. جريمة تقشعر لها الأبدان

"ذبح الزوجة" والزوج يهرب عاريا.. جريمة تقشعر لها الأبدان

تناول الأدوية على معدة فارغة.. هذه فوائده

صحة وتغذية

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وضع البصل في "الشراب" قبل النوم.. هذه فوائده

#

شرب الماء علي الريق.. هذه فوائده

#

دراسة تحذر: هذه الأدوية تفاقم من خطر الوفاة بكورونا

#

حسن شاكوش يفاجئ جمهوره بعد "خطوبته" على هذه الفتاة

الادوية

الليمون

الفيتامينات

يحذر الأطباء باستمرار من تناول الأدوية على معدة فارغة لأضرارها الصحية الخطيرة على المعدة والتي قد تصل إلى قرحة المعدة.

وكشفت الدراسات الحديثة عن فوائد غير متوقعة لتناول الدواء على معدة فارغة مع كوب ماء حيث يكون تأثير الدواء أسرع وبدون مركبات جديدة، على العكس من تناوله مع الطعام فيتفاعل معه ما يحدث صعوبة في امتصاصه.

وشددت الأبحاث على ضرورة عدم تناول الفيتامينات مع أدوية أخرى أو تناول الأدوية مع مشروبات ساخنة أو مع الليمون كما حذروا من مضغ الأدوية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» خفاش عملاق يصيب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالرعب
» "ناسا" تكشف عن غزو فضائي وتصفه بـ"العفاريت الحمراء"
» حريق هائل بأحد الفنادق الكبرى بالرياض
» اتحاد الكرة: 27 حالة كورونا بين أندية الدوري
» وفاء عامر: هي رجاء الجداوي عملت إيه علشان تتوب
» " مرسيدس" تفاجئ الصين بهذا القرار
» أغلى صفقة في التاريخ.. لاعب يوافق على توقيع عقد بنصف مليار
» حفلة بملهى ليلي بعاصمة عربية تنتهي بإطلاق نار.. ماذا حدث
» الصحة العالمية: الطاعون الدملي في الصين لا يمثل خطرا
» أب ينتحر حرقا مع نجله.. بعد وفاة زوجته بكورونا
» الموت يفجع الفنان حمادة هلال

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية