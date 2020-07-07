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حذف أغنية "سالمونيلا" بعد اتهام صاحبها بالتحريض على التحرش

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تميم يونس
تميم يونس

متابعات- أمينة عبد العال

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انستجرام

التحرش

سالمونيلا

تميم يونس

حذف الفنان تميم يونس أغنيته "سالمونيلا" التي طرحها مطلع العام الجاري وحققت نجاحا كبيرا بسبب اتهامها بالترويج للتحرش بالفتيات لما تحمله من رسائل تهديد.

وقال"تميم" في فيديو نشره علي صفحته الرسمية علي "إنستجرام": طالما اللي هعمله احتمال يقلل من أذية حد مفيش مشكلة يبقي دي المساهمة بتاعتي وأنا هشيل سالمونيلا وبعتذر للجمهور اللي حبها وكمان بعتذر لو أي حد حصله مشكلة بسببها".

وكان تميم نشر بيان علي صفحته علي فيس بوك ينفي الاتهامات التي وجهت إليه بالتحرش بفتيات مؤكدًا أن هذه الاتهامات سببت له ولأسرته ولأولاده إزعاج شديد، لافتًا إلي أنه توجه إلي شرطة الإنترنت وقدم بلاغًا ضد مهاجميه وطالب بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مؤكدًا أن سيتبرع بالمبلغ للمجلس القومي تقديرًا منه  لدورهم في مواجهة التحرش بالفتيات.    


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