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طاهر محمد أهلاوي بمقابل 25 مليونًا و25% نسبة إعادة بيع

الرياضة

طاهر
طاهر

متابعات- الدويني فولي

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نجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء صفقة طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب، بعد الجلسات التى جمعت الطرفيين خلال الأيام الماضية، فى الوقت الذى يتم حاليًا كتابة العقود تمهيدًا لتوقيعها بشكل رسمى من جميع الأطراف، وحصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل، في الوقت الذي حصل اللاعب على وعد شفهي بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضًا مناسبًا في أي وقت.

وحسب "اليوم السابع"، فأن قيمة صفقة طاهر محمد طاهر ستصل لـ25 مليون جنيه، بعد الوصول لذلك الرقم بعد أن عرض الأهلي في بداية المفاوضات دفع 18 مليون جنيه، بينما تسمك المقاولون العرب بالحصول على 40 مليون جنيه قبل أن يتم التوافق في النهاية على 25 مليونًا، ويضع مسئولو الأهلي والمقاولون العرب بندًا في العقد يسمح لإدارة الذئاب الحصول على نسبة 25% من عائد بيع اللاعب مستقبلاً.

من جانبه أعرب طاهر محمد طاهر عن أمنيته بالمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، مؤكدًا أن تركيزه فى الفترة الحالية بشأن الأولمبياد، مضيفًا أن الجيل الحالى من اللاعبين قادر على صناعة الإنجاز وتحقيق نجاح كبير فى أولمبياد طوكيو، وتحدث طاهر عن منافسته مع نجوم الأهلي، مؤكدًا أنه قادر على التنافس مع هؤلاء النجوم، خاصة أنه يثق فى قدراته ومؤهلاته التى ستجعل له دور فعال داخل كتيبة الشياطين الحمر، لافتًا إلى أن جمهور الأهلى كبير ودائمًا داعم لفريقه.


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