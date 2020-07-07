فيديو جديد يوثق لحظة اغتيال العراقي هشام الهاشمي

07 يوليه 2020 - 01:17 م

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو جديد يوثق لحظة اغتيال مسلحين مجهولين الخبير الأمني العراقي، هشام الهاشمي، قرب منزله في إحدى ضواحي بغداد، مساء أمس الإثنين.



وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، استقلال المسلحين دراجتين ناريتين بالقرب من منزل الضحية، الذين حاصروا سيارته وأطلقوا النيران باتجاهه مباشرة، ثم لاذوا بالفرار.



شاهد الفيديو..



